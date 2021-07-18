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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن العوامل التي تؤدي إلى الإدمان مُتعددة، وتختلف الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات؛ إلا أنها تتمحور حول العزلة، والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة، وعدم الالتزام بقواعد الأسرة.
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": "من العوامل التي تؤدي إلى تعاطي وإدمان المخدرات، ارتكاب السلوكيات المنحرفة، العزلة والغياب عن المجتمع، تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب".
وتابعت: "التعثر الدراسي، وعدم القدرة على التكيف في التعليم، الاندفاعية والتهور والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة، التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة".
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:21 PM"مكافحة المخدرات": العزلة والرغبة بتجربة السلوكيات الخاطئة والتمرد والعصيان عوامل تؤدي للإدمان
ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن العوامل التي تؤدي إلى الإدمان مُتعددة، وتختلف الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات؛ إلا أنها تتمحور حول العزلة، والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة، وعدم الالتزام بقواعد الأسرة.
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": "من العوامل التي تؤدي إلى تعاطي وإدمان المخدرات، ارتكاب السلوكيات المنحرفة، العزلة والغياب عن المجتمع، تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب".
وتابعت: "التعثر الدراسي، وعدم القدرة على التكيف في التعليم، الاندفاعية والتهور والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة، التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة".
، "مكافحة المخدرات": العزلة والرغبة بتجربة السلوكيات الخاطئة والتمرد والعصيان عوامل تؤدي للإدمان ،
المصدر : الخليج 365
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