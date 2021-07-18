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تواصل وزارة الصحة تنفيذ أنشطتها التوعوية خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" مجموعة تصاميم إنفوجرافيكس تتضمن نصائح توعوية وإرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام، نصحتهم من خلالها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد19.
وركّزت الوزارة عبر هذه التصاميم على أهمية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتصدي لفيروس كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:15 PM
عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة""الصحة" تنشر تصاميم إنفوجرافيكس توعوية لحث الحجاج على التقيد بالتدابير الوقائية
تواصل وزارة الصحة تنفيذ أنشطتها التوعوية خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" مجموعة تصاميم إنفوجرافيكس تتضمن نصائح توعوية وإرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام، نصحتهم من خلالها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد19.
وركّزت الوزارة عبر هذه التصاميم على أهمية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتصدي لفيروس كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.
، "الصحة" تنشر تصاميم إنفوجرافيكس توعوية لحث الحجاج على التقيد بالتدابير الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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