، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات الوزارة في الحج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية، ضمن مبادرة "وجبات الميقات".

جاء ذلك، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن، خلال وصولهم في المواقيت، قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأعدت الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مبادرة "وجبات الميقات" تأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.