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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات الوزارة في الحج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية، ضمن مبادرة "وجبات الميقات".

جاء ذلك، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن، خلال وصولهم في المواقيت، قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأعدت الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار .

يذكر أن مبادرة "وجبات الميقات" تأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.

بالصور..

بالصور..

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 07:42 PM

ضمن مبادرات الوزارة في الحج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت
عبدالله العنزي

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية، ضمن مبادرة "وجبات الميقات".

جاء ذلك، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن، خلال وصولهم في المواقيت، قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأعدت الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مبادرة "وجبات الميقات" تأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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