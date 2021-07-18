، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية، ضمن مبادرة "وجبات الميقات".
جاء ذلك، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن، خلال وصولهم في المواقيت، قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.
وأعدت الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مبادرة "وجبات الميقات" تأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 07:42 PM
ضمن مبادرات الوزارة في الحج بالتعاون مع الجمعيات الخيريةبالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية، ضمن مبادرة "وجبات الميقات".
جاء ذلك، بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن، خلال وصولهم في المواقيت، قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.
وأعدت الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مبادرة "وجبات الميقات" تأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.
، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة لتوزيع 15 ألف وجبة في المواقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.