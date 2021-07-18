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استهدفت طائرة مسيرة أمريكية، اليوم (الأحد)، مركبة تتبع ميليشيا الحشد الشعبي ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.
وبيّن ضابط في الجيش العراقي أن القصف دمر المركبة بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف المصدر العسكري الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن القصف أوقع قتلى لم يحدد عددهم حتى الآن.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية والجانب الأمريكي حول الحادث.
العراق.. سقوط قتلى من "الحشد" في قصف "مسيرة" أمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-18
استهدفت طائرة مسيرة أمريكية، اليوم (الأحد)، مركبة تتبع ميليشيا الحشد الشعبي ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.
وبيّن ضابط في الجيش العراقي أن القصف دمر المركبة بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف المصدر العسكري الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن القصف أوقع قتلى لم يحدد عددهم حتى الآن.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية والجانب الأمريكي حول الحادث.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:34 PM
تدمير مركبة للميليشيا خلال الغارة
استهدفت طائرة مسيرة أمريكية، اليوم (الأحد)، مركبة تتبع ميليشيا الحشد الشعبي ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.
وبيّن ضابط في الجيش العراقي أن القصف دمر المركبة بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف المصدر العسكري الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن القصف أوقع قتلى لم يحدد عددهم حتى الآن.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية والجانب الأمريكي حول الحادث.
، العراق.. سقوط قتلى من "الحشد" في قصف "مسيرة" أمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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