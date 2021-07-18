شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على محافظة الأحساء، حيث ظهرت الشوارع ممتلئة بالمياه الناجمة عن الأمطار والتي قد تتسبب في بعض الأحيان بعرقلة الحركة المرورية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد؛ تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وتعد الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاءٍ من الشرقية والرياض تشمل العاصمة ومنطقة الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.