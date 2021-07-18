شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تسير وفق المخطط له، مشيرة إلى أن للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية.

ولفتت وزارة الحج والعمرة، إلى اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، أنه تم التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب.

وأبان أن وزارة الحج والعمرة خصصت أكثر من 1700 حافلة لنقل الحجاج، موضحا أنه يتم نقل ضيوف الرحمن من نقاط التجمع إلى مراكز الاستقبال والترحيب الخاصة بهم.