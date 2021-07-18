شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، محمد العبد العالي، عدم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بين الحجاج حتى الآن.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه سيتواجد قادة صحيين تم تدريبهم؛ لمرافقة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسك الحج لاطمئنان عليهم.

وأضاف أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج، مضيفا أن المتابعة موجودة وأن الوزارة حريصة على خلو الحج من أي وباء.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.

ولفت إلى أنه تم توفير 13 مستشفى، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

ونوه بأن السعة السريرية الإجمالية تصل إلى 2854 سريراً، من بينها 435 سريراً للعناية المركزة، وأسرّة العزل تمثل 382، كما أن أسرّة الطوارئ تصل إلى 239 سريراً.