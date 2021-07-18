شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منی لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني.

كما أشار لجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.