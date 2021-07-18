شكرا لمتابعة خبر عن صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استعرضت رئاسة شؤون الحرمين كيفية صناعة كسوة الكعبة المشرفة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر.

وأضحت الرئاسة أنه قديمًا كانت تصنع كسوة الكعبة من خلال إنتاج متر طولي في اليوم مع وجود صعوبة في تطابق الشروط والمواصفات وصعوبة في تعديل التصاميم وإمكانياتها.

أما الآن فتصنع "الكسوة" من إنتاج 30 متر طولي في اليوم بجدة عالية ومطابقة للشروط والمواصفات، مع وجود سهولة تامة في تعديل التصاميم وتحديثها.