شكرا لمتابعة خبر عن حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تضمنت خطط التفويج في المشاعر المقدسة تفويج جميع الحجاج إلى مشعر عرفات في 4 ساعات.

كما تضمنت خطة التفويج تخصيص مسارات لشركات الحج لضمان سهولة التفويج، وذلك بحسب قناة "العربية".

وشملت الخطط حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات، على أن يتواجد الحاج في كل مخيم على سرير منفصل، ويصطحب معه حقيبة صحية منفصلة.

كما تم إلزام جميع العاملين بمشعر عرفات بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، ويكونوا محصنين سواء بجرعة أو جرعتين ضد فيروس كورونا، فضلا عن تحديد آليات لنقل الحجاج من جبل الرحمة لمنع عملية التكدس في الجبل أو الطرقات.