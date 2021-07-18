شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": عدم تجديد هوية مقيم قبل انتهائها يعرضك للغرامة المالية والإبعاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن عدم تجديد هوية "مقيم" قبل ثلاثة أيام من انتهائها يعرض للغرامة المالية والإبعاد في حال تكرار المخالفة.

وكشفت "الجوازات" أنه في المرة الأولى يتعرض "المقيم" لغرامة مالية 500 ريال، أما في المرة الثانية غرامة 1000 ريال، أما المرة الثالثة فيعاقب "المقيم" بالإبعاد عن المملكة.

ويمكن التأكد من سريان هوية "مقيم" عبر الدخول لمنصة "أبشر ومقيم".