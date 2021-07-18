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الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت وزارة الصحة على سؤال وردها من أحد متابعيها  قال فيه:"أخذت جرعة أولى أسترازينيكا في المملكة في مدينة جدة وسافرت وموعد الجرعة الثانية آتى ولقاح أسترازينيكا غير متوفر في البلد المقيم فيها فقط فايزر المتوفر؛ هل ينفع أخذ الجرعة الثانية فايزر؟".

وقالت وزارة الصحة عبر حساب "الصحة937":"اللجنة الوطنية للأمراض المعدية تعتمد إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين".

وأوضحت:"ذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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