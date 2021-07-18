شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنون يروون معاناتهم من تأخر تسليم وحداتهم السكنية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روى بعض المواطنين في الدمام معاناتهم من تأخر تسليم وحداتهم السكنية بأحد المشاريع التي تشرف عليها وزارة الإسكان.

وقال المواطن "سلطان الشاهين" أنه الشركة المنفذة للمشروع لم تقوم بتسليم المستفيدين الوحدات السكنية في المواعيد التي تم تحديدها مسبقًا، لافتا إلى أنه دفع أقساط كاملة لمدة 36 شهرًا لكن منزله لم يكتمل برغم أنه كان من المفترض أن يتم تسليمها في يناير 2020.

ومن جهته، رفض المواطن "عبدالله عواجي" الحل الذي قدمته الشركة المنفذة للمشروع والمتمثل بإعادة الأموال للمشترين، مبررًا سبب رفضه بأن إعادة الأموال ستدخله في دوامة لا نهاية لها، فضلا عن ارتفاع أسعار أراضي المنطقة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وذكر متضرر آخر أنه وقع عقود مع الشركة المطورة والشركة التمويلية من 2018، على أن يستلم منزله في 1 إبريل 2020، لافتا إلى أن الشركة أعطته مواعيد وهمية، ولا يوجد مصداقية في أوقات التسليم، فضلا عن أن المسؤولين عن المشروع قالوا له أنه ليس أمامه سوى خيارين"الانتظار أو الإلغاء"، مشيرًا إلى أنه خاطب الجهات المعنية ووزارة الإسكان بشأن مشكلته لكن دون جدوى.