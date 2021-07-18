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«الصحة»: متحور دلتا مثير للقلق.. ونحرص على خلو الحج من أي وباء

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن متحور (دلتا) مثير للقلق في العالم، بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن المتابعة موجودة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء.

وأشار إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، مؤكدًا تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج.

وأشار إلى أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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