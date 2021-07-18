«الصحة»: لم نسجل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج.

وأشار إلى أن متحور كورونا (دلتا) مثير للقلق في العالم، بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء.

وقال متحدث الصحة، إنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا.