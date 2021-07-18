الرياض - محمد عبدالله - إغاثي الملك سلمان يجري 50 عملية قلب في حملته بموريتانيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا للعام 2021م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 50 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

يذكر أن المشروع يعد من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.