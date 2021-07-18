«شؤون الحرمين»: فروق جوهرية في صناعة كسوة الكعبة بين الماضي والحاضر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن فروق جوهرية في صناعة كسوة الكعبة المشرفة بين الماضي والحاضر.

وقالت رئاسة الحرمين، في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إن صناعة متر حرير طولي من ذلك المستخدم في كسوة الكعبة كان يستغرق يومًا كاملًا، أما الآن فيمكن إنتاج 30 مترًا في اليوم.

وقديمًا كانت هناك صعوبة في تطابق الشروط والمواصفات، أما اليوم فتنتج كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية، ومطابقة للشروط والمواصفات.

كما كانت هناك صعوبة في تعديل التصميمات، بينما أصبحت هناك سهولة تامة في تعديل التصميمات وتحديثها.

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