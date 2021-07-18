اخبار السعوديه

«شؤون الحرمين»: فروق جوهرية في صناعة كسوة الكعبة بين الماضي والحاضر

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن فروق جوهرية في صناعة كسوة الكعبة المشرفة بين الماضي والحاضر.

وقالت رئاسة الحرمين، في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إن صناعة متر حرير طولي من ذلك المستخدم في كسوة الكعبة كان يستغرق يومًا كاملًا، أما الآن فيمكن إنتاج 30 مترًا في اليوم.

وقديمًا كانت هناك صعوبة في تطابق الشروط والمواصفات، أما اليوم فتنتج كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية، ومطابقة للشروط والمواصفات.

كما كانت هناك صعوبة في تعديل التصميمات، بينما أصبحت هناك سهولة تامة في تعديل التصميمات وتحديثها.

اقرأ أيضًا:

المالكي يترأس اجتماع الاستعدادات النهائية لمهمة ما قبل تبديل كسوة الكعبة

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا