بالفيديو.. الزعاق: سبب واحد وراء أمطار جمرة القيظ النادرة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أسباب هطول الأمطار في جمرة القيظ خلال يوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن احترار المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب يؤدي دورًا رئيسًا في سقوطها.

وعبر مقطع فيديو على حسابه بـ«تويتر»، قال الزعاق: إن هطول الأمطار في جمرة القيظ خلال شهري يوليو وأغسطس أمر طبيعي على سواحل بحر العرب والأجزاء الجنوبية من المملكة (نجران، جازان، عسير، الباحة) وأجزاء من المنطقة الغربية.

وأضاف: إن هذه الأمطار نادرة الحدوث على (الشرقية والوسطى والشمالية) ولكنها ليست مستبعدة، فهي تسقط على فترات متباعدة كما حدث في العام 1224هـ على أدلم، وتسمى في اليمن وسلطنة عمان بأمطار الخريف لتزامنها مع موسم إخراف الثمر ومن ثم فهي تسمية وصفية وليست فصلية، أما عندنا في المنطقة الوسطى فتسمى بأمطار «الهريف» نظرًا لأنها لا تنبت نبتًا وتتبخر سريعًا.

وأوضح الزعاق أن سبب هذه الأمطار هو احترار المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب، فتنشر الرطوبة وتتخلق السحب العاكسة والماطرة، وأحيانًا تكون حركة السحاب قوية فتدفع هذه السحب إلى المناطق الوسطى والشرقية.

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