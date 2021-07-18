بالفيديو.. سعودية تصمم زيًا عسكريًا يحجب مرتديه عن أجهزة الرصد والتتبع

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت المستثمرة السعودية في مجال الصناعات العسكرية طرفة المطيري، من تصميم زيّ فريد، مصنوع من قماش عازل يحجب تحركات مرتديه عن أجهزة الرصد والمتابعة.

وخلال مداخلة مع «الإخبارية»، قالت المطيري: تم تزويد تلك البدل بفيبر معالج يمكنه عزل الحرارة الناتجة من الجسم البشري أو المتولدة من أية معدة، ومن ثم لا يمكن اكتشافها من جانب أجهزة الرصد الحرارية والرادارات، خاصة في فترات الليل، فضلاً عن استخدام الأقمشة المموهة حسب البيئة الجغرافية.

وأضافت المطيري: لقد تم تطوير التقنية الموجودة أصلا؛ لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات العسكريين وغيرهم.

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