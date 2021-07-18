«الشثري»: خطآن يقع فيهما الحاج يوم التروية

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الأحد، خطآن يقع فيها الحاج يوم التروية.

وقال الشثري، خلال لقاء مع قناة «الإخبارية»، إن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج، منها أن بعض الناس يتأخر بالبقاء في منى وبالتالي لا يلتزم بالخطة النظامية وقد يجعله ذلك لا يتمكن من الوصول إلى عرفة.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن صعود جبل عرفة ليس من الأمور المستحبة، إذ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرغّب فيه لأنه ليس له أي فضيلة بل اعتقاد أنه من الفضائل أو المستحبات يخالف هدي النبي.

فيما تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.