8 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد، إن 8 مدن سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي القيصومة ورفحاء 4ْ6 درجة مئوية، عرعر 4ْ5 درجة مئوية، الدمام وسكاكا 4ْ4 درجة مئوية، النعيرية 4ْ4 (محطة اتوماتيكية)، العلا 4ْ3 درجة مئوية، تبوك 4ْ2 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، توقع في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

كما توقع مركز الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.