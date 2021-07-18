ضبط 147 مخالفا حاولوا الحج دون الحصول على التصريح

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأول لحج 1442 هـ، بمشاركة 3 متحدثين رسميين للحديث حول الحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني وخطط تصعيد الحجاج.

وأضاف أن السعة السريرية الإجمالية في جميع المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة تصل إلى 2854 سريرا.

وقال العبدالعالي إن دلتا كورونا مثير للقلق في العالم، بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب. ولذلك فإن تحورات كورونا تحتاج لإجراءات صارمة، وكافة القطاعات الصحية في المشاعر المقدسة مستمرة في الرصد والمتابعة لسلامة الحجاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن جميع الجهات الأمنية جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة الحج.

وبين أن السير للأقدام بالنسبة للحجاج ليس من ضمن الخطط المطروحة إذ أن هناك وسائل نقل ستقوم بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولن يسمح وفقا للبروتوكول المعتمد بالسير على الأقدام من مشعر إلى آخر.

وكشف الشلهوب أن عدد من تم القبض عليهم من الذين خالفوا أنظمة الحج وحاولوا التسلل إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على ترخيص، بلغ 147 مخالفا.