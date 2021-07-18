ضبط 147 مخالفا حاولوا الحج دون الحصول على التصريح

وأضاف أن السعة السريرية الإجمالية في جميع المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة تصل إلى 2854 سريرا.
وقال العبدالعالي إن دلتا كورونا مثير للقلق في العالم، بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب. ولذلك فإن تحورات كورونا تحتاج لإجراءات صارمة، وكافة القطاعات الصحية في المشاعر المقدسة مستمرة في الرصد والمتابعة لسلامة الحجاج.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن جميع الجهات الأمنية جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة الحج.
وبين أن السير للأقدام بالنسبة للحجاج ليس من ضمن الخطط المطروحة إذ أن هناك وسائل نقل ستقوم بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولن يسمح وفقا للبروتوكول المعتمد بالسير على الأقدام من مشعر إلى آخر.
وكشف الشلهوب أن عدد من تم القبض عليهم من الذين خالفوا أنظمة الحج وحاولوا التسلل إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على ترخيص، بلغ 147 مخالفا.
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