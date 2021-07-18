بعد سيول عارمة .. الحالة المطرية مستمرة في الأفلاج ومحافظات أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها مبكرا أكد استمرار الأمطار مساء اليوم ونهار الغد على عدد من المحافظات في منطقة الرياض وتشمل الخرج والدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء ومرات.

وقال المركز إن الحالة عبارة عن أمطار رعدية وأتربة مثارة، ويشمل ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو تظهر شلالات “الهدار” بمحافظة الأفلاح بمنطقة الرياض.

كما أظهرت مقاطع فيديو جريان السيول بوادي "سحاب" بالأفلاج التي شهدت ومحافظات أخرى بالمنطقة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ أمس السبت.

من جهتها، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيها مهما لسكان محافظة الأفلاج، بضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.