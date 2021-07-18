بافقيه يتفقد منظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر

وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".
وفي ختام الجولة عقد بافقيه اجتماعا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها إستكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجه معاليه بتطوير بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها و عكس نتائج الدروس المستفادة منها بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.
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