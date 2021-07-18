عاجل.. ترجمة خطب المسجد النبوي وبثها بـ7 لغات

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

ترجمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية موقع الوكالة إلى 4 لغات، وكذلك ترجمة خطب المسجد النبوي وبثها من خلال منصة منارة الحرمين الشريفين بـ7 لغات.



تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع المستفيدين وإثراء تجربة المستخدم للتعريف بالوكالة وأهدافها وقيمها والأدلة الإرشادية والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين بتوظيف التقنية واستغلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين وتحقيق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للرئاسة وهي التواصل باللغات.

وتسعى الوكالة لخدمة جميع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية وتمكينهم من الاستفادة من الخطب والدروس العلمية وبناء القدرة على التواصل باللغات العالمية.

وكذلك تسهيل المهمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين في تقديم الخدمات العلمية والتوجيهية والإرشادية والإلكترونية والإخبارية بترجمة الموقع بعدة لغات وبث الخطب منصة منارة الحرمين بعدة لغات.

وذلك تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية ورسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المبنية على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتوظيف التقنية خدمة لقاصدي الحرمين.

وخصصت الإدارة العامة للغات والترجمة الطواقم البشرية لترجمة ما يرد لها من الإدارات بالوكالة من نصوص ومواد تعود فائدة ترجمتها إلى الزوار من خلال الشاشات المنتشرة في جنبات المسجد النبوي واللافتات.