شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ" عقارات الدولة " يوجه بتطوير خطة الهيئة خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه ، منظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، وألتقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ، بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال إختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله –، وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل " وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت) وفي ختام الجولة عقد اجتماع مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها إستكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام ، حيث وجه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها و عكس نتائج الدروس المستفادة منها بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.