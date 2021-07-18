نصيحة للحجاج : تجنبوا المشروبات الغازية لتروية العطش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الباطنة الدكتور علي بن حسن، حجاج بيت الله الحرام بتجنب تناول المشروبات الغازية لتروية العطش مع ارتفاع الحرارة، إذ تعرض الفرد لمخاطر عديدة، لاحتوائها على السكر الأبيض والمحليات الصناعية الكيميائية والمواد الحافظة وثاني أكسيد الكربون.

أضرار المشروبات الغازية:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن المشروبات الغازية لها آثار سلبية عديدة، منها فقدان العظام للكالسيوم، ما يؤدي لهشاشة ولين العظام، فيما تؤثر نسبة الفسفور العالية على توازنه مع الكالسيوم، فيعوق امتصاصه ويزيد طرحه في البول، كما تسبب زيادة الوزن والسمنة، وترفع فرص تكون حصوات الكلى، نتيجة الحموضة واختلال المعادن الجذرية، بجانب ضعف عملية الهضم نتيجة تفاعل حمضي الفوسفوريك والهيدروكلوريك بالمعدة ما يؤدي لانتفاخ البطن وعسر الهضم، بالإضافة إلى زيادة فرص تسوق وتآكل الأسنان.

خط الدفاع الأول:

ودعا حجاج بيت الله الحرام لتناول الماء بدلًا عن المشروبات الغازية باعتباره خط الدفاع الأول ضد الأمراض، إذ يساعد على حماية وترطيب الأعضاء الداخلية للجسم ويقي من الإمساك والجفاف والتهابات المثانة وحصى الكلى، ويخفض الوزن، ويرطب البشرة وينشط العضلات.

ثلاثة لترات سوائل:

وخلص الدكتور حسن إلى القول، يحتاج حجاج بيت الله الحرام إلى تناول ثلاثة لترات من السوائل، بجانب الأكل الصحي، حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، مع ضرورة الحرص على تجنب مواقع الحرارة وأشعة الشمس، وعدم تجاهل إعطاء الجسد كفايته من الراحة والنوم.

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