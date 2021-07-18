وجبات الميقات مبادرة من الشؤون الإسلامية تستهدف توزيع 15000 وجبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 15000 وجبة غذائية ضمن مبادرة وجبات الميقات وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية حيث تُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن خلال وصولهم في المواقيت قبل الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في هذا العام.

توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن

وأعدت هذه الوجبات طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، وستوزع على الحجاج في المواقيت وهي ميقات قرن المنازل بعدد 8000 وجبة، وميقات وادي محرم بعدد 4000 وجبة، وميقات يلملم بعدد 3000 وجبة وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهداف مبادرة وجبات الميقات

جدير بالذكر أن مبادرة “وجبات الميقات” يأتي ضمن المبادرات والبرامج الدعوية التي دشنها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع وخدمة لحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام الاستثنائي.



شارك الخبر