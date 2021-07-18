وزير الطاقة : روسيا تدعم أي شيء تقوله السعودية في أوبك+

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تأييد روسيا التام والكامل لكل ما تقوم به السعودية من إجراءات في إطار تحالف أوبك+.

وزير الطاقة يثمن التعاون الروسي

وخلال رئاسته للاجتماع التاسع عشر، لمنظمة ⁧أوبك⁩ والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) تلى الأمير عبدالعزيز بن سلمان خطابًا وجهه له وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جاء فيه: “نحن مستعدون لدعم أي شيء تقوله السعودية فيما يخص أوبك بلس”.

وعبر الأمير عبدالعزيز عن تقديره وشكره للموقف الروسي الذي يعكس حجم التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لضبط أسواق النفط.

اتفاق أوبك+

يأتي هذا وسط تأكيدات بتوصل دول تحالف أوبك+ اليوم الأحد إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، والذي ينص على تمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022.

وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن “أوبك”، على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس القادم، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميًا.

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