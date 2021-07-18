، 52 مُقلعًا عن التدخين في لقاء "كفى" بالدوريات الأمنية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"

أعلن 52 شابًّا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين والاندماج بالبرنامج العلاجي.

جاء ذلك في ختام اللقاء التوعوي الذي نظّمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بإدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال مدير عام "كفى" بمنطقة مكة، إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن اللقاء التوعوي بأضرار السموم صاحبه معرض تثقيفي وعيادة متنقلة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٩٠٠ شخص.

وأعرب "الحمدان" عن شكره لإدارة الدوريات الأمنية على استضافتهم فريق "كفى" التوعوي ودعمها المعنوي لبرامجها وأنشطتها.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الحرم "بيئة نقية"، والذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.