، أمانة العاصمة المقدسة تزيد عدد مواقع الجلابة بمكة المكرمة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتفعيل موقع "الجلابة" الموجود جوار مسلخ المعيصم بمكة المكرمة، تسهيلاً على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
ويشتمل الموقع على 90 مظلَّة تم تصميمها ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية، كما يُحسّن من الرؤية البصرية للمكان، تحت إشراف ومتابعة إدارة وحدات الذبح بالأمانة.
وسبق أن أعلنت الأمانة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي، وتنظيم مواقع "الجلَّابة"، والاستفادة منها، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى وتنظيم مواقع بيع الأنعام، والوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.
ويقع الموقعان الآخران بالقرب من مسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ غرب مكة المكرمة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين بالذبح في المسالخ النظامية التي تشرف عليها الأمانة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 06:16 PM
تسهيلاً على الراغبين في أداء شعيرة الأضحيةأمانة العاصمة المقدسة تزيد عدد مواقع الجلابة بمكة المكرمة
وجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتفعيل موقع "الجلابة" الموجود جوار مسلخ المعيصم بمكة المكرمة، تسهيلاً على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
ويشتمل الموقع على 90 مظلَّة تم تصميمها ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية، كما يُحسّن من الرؤية البصرية للمكان، تحت إشراف ومتابعة إدارة وحدات الذبح بالأمانة.
وسبق أن أعلنت الأمانة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي، وتنظيم مواقع "الجلَّابة"، والاستفادة منها، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى وتنظيم مواقع بيع الأنعام، والوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.
ويقع الموقعان الآخران بالقرب من مسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ غرب مكة المكرمة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين بالذبح في المسالخ النظامية التي تشرف عليها الأمانة.
، أمانة العاصمة المقدسة تزيد عدد مواقع الجلابة بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تزيد عدد مواقع الجلابة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.