شكرا لقرائتكم خبر عن 1552 جامعاً ومسجداً جاهزة لصلاة العيد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية من تهيئة وتجهيز 1552 جامعاً ومسجداً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 هـ.

وجاء تهيئة هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع الضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، داعياً الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل المساجد والجوامع وخارجها حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة.

قائمة مصليات عيد الأضحى بالمنطقة الشرقية للعام 1442هـ، عبر الرابط :

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