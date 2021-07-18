شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مشروع شارع سلمان الفارسي بمدينة عنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهت بلدية القطيف أعمال مشروع شارع سلمان الفارسي بمدينة عنك بطول 1000م وبعرض 40م ، ويعتبر أحد الطرق الرابطة بين شارع الملك عبدالعزيز والواجهة البحرية والذي سيسهم في تعزيز شبكة الطرق ، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات سكان المحافظة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

وسيكون الشارع متاحًا لعبور السيارات اعتبارًا من اليوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٨هـ