قوات أمن المنشآت نبض أمني لا يتوقف في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبض أمني لا يتوقف على مدار الساعة يؤكد جاهزية واستعداد قوات أمن المنشآت لتطبيق النظام وفرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع وصول غير المصرح لهم وفرض النظام.

جاهزية قوات أمن الحج

وكان نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان أكد في وقت سابق أن جميع رجال الأمن لديهم جميع الإمكانات لرصد المتسللين ولن يسمحوا لأي شخص بالتوجه للمسجد الحرام بشكل فردي سواءً يحمل تصريحًا أو لا يحمل، وهم متواجدون في كل مكان في العاصمة المقدسة وحولها وفي المشاعر المقدسة، مشددًا على جميع الحجاج التوجه للمواقع الأربع التي تم الإعلان عنها وهي (الشميسي والتنعيم وطريق السيل وطريق الهدا) حتى يسمح لهم بالدخول لمكة والمشاعر المقدسة.

مهام قوات أمن المنشآت

فيما أوضح قائد المهام الميدانية لقوات أمن المنشآت اللواء ركن عبدالرحمن بن منصور التركي أن القوات جاهزة لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية كافة لحجاج بيت الله الحرام من خلال إسناد الأمن العام في الانتشار على حدود الطوق الأمني بمشعر عرفات، إضافة إلى المهمات الأساسية التي تركز على دعم قوة أمن المنشآت في العاصمة المقدسة والمشاعر للمواقع الدائمة والمؤقتة في موسم الحج.

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