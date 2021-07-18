متابعات وتغطيات في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى ولياليه على MBC1

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

خلال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك تخصّص MBC1 كامل برامجها لمواكبة الاحتفاليات المقامة في هذه المناسبة عبر تقديم مجموعة من البرامج والسهرات إلى متابعة مباشرة من المملكة العربية السعودية ومناطقها، ودولة الإمارات العربية ومدنها.

وتنطلق البرامج في الفترة الصباحية وتستمر حتى المساء ويتناوب على تقديمها وجوه MBC وإعلاميوها ومنهم هاني الحامد، هدى الخريف، خليل الفهد وسهى نويلاتي نهارًا، ثم علي الغفيلي، حمود الفايز، عبد العزيز الفضلي وسامي جميل، ورقية خياط مساءً. وتتضمن حفلات وسهرات.

يوم عرفة تغطية ومتابعة بين المدينة ومكة

ترافق تغطية يوم عرفة المشاهدين على امتداد 11 ساعة كاملة من البث المباشر على MBC1 ويتقاسم تقديمه كوكبة من مذيعي MBC، من مختلف المناطق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنح المشاهدين شعورًا بالمشاركة في مواكبتهم لهذا اليوم مباشرة من الأرض المقدسة اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت السعودية، إلى نقل مباشر للشعائر الدينية وعرض احتفالات الحجاج ونقل مشاعرهم في إتمام الحج من مكة المكرمة، ومعايدات السعوديين والمقيمين من مواقع عدة في السعودية، وفعاليات العيد مباشرة من الرياض وجدة واحتفالات العوائل إضافة إلى استقبال ضيوف من رجال الدين من مختلف الدول العربية من المعنيين في الميدان للوقوف على آخر الأرقام والإحصائيات والخدمات المقدمة للحجاج، مع إطلالة على أجواء العيد في الدول العربية وعلى العادات والتقاليد في المملكة، إلى جانب تقارير عن أهم المشاريع والمعالم في المشاعر المقدسة.

استوديو ميداني مباشر من أمام جبل الرحمة

وتخصص MBC1 استوديو ميداني مباشر من أمام جبل الرحمة، وتغطية ممتدة من مواقع متفرقة من عرفات، بالإضافة إلى تقارير عن أهم المشاريع والمعالم في المشاعر المقدسة. كما تقدم تقارير وأفلام وثائقية قصيرة عن رحلة الحج عبر العصور من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، وعمّا قدمته السعودية من مشاريع للحج منذ عهد المؤسس حتى اليوم مع سامي جميل، وعن كيفية مواجهة السعودية تحديات الأوبئة خلال مواسم الحج، وتمكنها من استقبال نحو 150 مليون حاج ومعتمر، واستعراض إحصائيات الحجاج خلال الأعوام العشرة الماضية، وعن كسوة الكعبة الجديدة كل عام وتبديلها يوم عرفة، وصنع المواد المستخدمة فيها.

هذا بالإضافة إلى تقرير عن الحج في زمن كورونا والإجراءات المتبعة في 2020 و2021 لإقامة مناسك الحج وأبرز المواقف والتصريحات المؤيدة للقرار السعودي في حج هذا العام. كما يعرض خلال السهرة فيلم “الرسالة” للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وكذلك فيلم “عمر” للمخرج الراحل حاتم علي.

صباح الخير يا عرب يواكب أجواء العيد

وفي أيام العيد الثلاثة، يرتدي برنامج “صباح الخير يا عرب” حلّة خاصة على امتداد ساعتين متتاليتين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 يوليو، حيث تنطلق التغطية من الاستديو الرئيسي في دبي إلى متابعات من مكة والمدينة، اعتبارًا من 11 صباحًا بتوقيت السعودية، مع مذيعي MBC ووجوهها. وتتضمن حلقات العيد مقابلات مع نجوم من مختلف المجالات ومعايدات من الناس.

ويتناوب على تقديم حلقات العيد هاني الحامد وهدى الخريف من دبي، وخليل الفهد وسهى نويلاتي من الرياض. ويتضمن كل يوم عرض لأكثر 3 قصص متداولة ترتبط بالعيد بين الناس، وعند حكايات عن أشخاص لهم بصماتهم البارزة في العيد منهم متطوعين في الحج، ومساهمين في خدمة المجتمع، إضافة إلى حكاية عن التقريب بين الناس في العيد ضمن العائلة الواحدة، بعد تاريخ من النزاعات العائلية.

كما يجول البرنامج على أبرز تقاليد العيد على مر السنين، إلى جانب ريبورتاجات عن المقيمين العرب وطريقة احتفالهم بالعيد حول العالم، وعن احتفال المهاجرين السعوديين بالعيد حول العالم. ويتوقف أحد التقارير من الرياض والمدينة عند رسائل الجمهور إلى أبطال خطوط الدفاع الأولى.

وتعرض كذلك تجربة أشخاص تضطرهم ظروف العمل إلى تأمين الدوام في العيد. كما يدعو البرنامج إلى الحفاظ على الروح الإيجابية في التفكير والتعامل مع الآخرين رغم السلبيات المحيطة بنا. وتعطي الحلقات نصائح عن وجهات السفر المناسبة خلال الصيف، وما بعد “كوفيد”.

أشهى المأكولات والوصفات في العيد

وفي فقرة المطبخ، عبر MBC1 إطلالة على أشهى المأكولات والوصفات مع الشيف هلا عياش وضيوفها، من خلال التعرف إلى وصفات من المطبخ الخليجي والشمال إفريقي وغيرهما، ونصائح عن طريقة تنسيق سفرة العيد.

في مجال آخر، يستعرض رأفت درزي حفلات العيد الخاصة والمسلسلات والأفلام الجديدة على منصة “شاهد VIP”، إلى جانب روزنامة العيد وما تحمله من أحداث ومهرجانات ومناسبات ومسابقات العيد. ومن ضيوف الحلقات مطرب القدود الحلبية محمد خيري، بالإضافة إلى استضافة نجوم من عالم التمثيل والغناء، وتحل فرقة موسيقية ضيفة على الحلقة لتقديم وصلات غنائية وموسيقية على امتداد الحلقة.

ليالي العيد.. ضيوف ونجوم ومشاهير

وعلى امتداد أيام العيد الثلاثة، يتشارك كل من علي الغفيلي ورقية خياط، تقديم تغطية “عيد سعيد” على امتداد ساعة من الزمن، على قناة MBC1 وتتضمن نقلًا مباشرًا من الاستديوهات في الرياض والطائف والشرقية ومتابعة مع المراسلين من مكة والمشاعر ونقل لتهاني الجنود على الحد الجنوبي وتقارير عن أبرز عادات العيد المختلفة في المناطق السعودية، إلى جانب استقبال مشاهير وشعراء وفنانين للمشاركة في نقل فرحة العيد والاحتفال به. ويشهد اليوم الأول استضافة الحجاج وسؤالهم عن كيفية قضائهم العيد، ونقل مشاعرهم في إتمام الحج من مكة. إضافة إلى نقل مباشر من إحدى الفعاليات في الرياض وجدة وضيوف في الاستديو فضلًا عن فيديوهات وريبورتاجات عن أجواء العيد في الدول العربية وفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض أغاني العيد ومتابعة فعاليات منصة “شاهد” من حفلات ومسرحيات، وتغطية مباشرة مع عوائل تقضي العيد في المنزل عبر سكايب في السعودية والخليج ومن دول عربية أخرى.

فقرات MBC1 خلال العيد

وإلى جانب الفترات المباشرة، تقدم MBC1 مجموعة من البرامج والمسرحيات والأفلام والحفلات ففي “ليالي العيد”، تقدم حفلات كبار فناني الخليج والعالم العربي منهم محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، راشد الماجد، وشيرين. أما على صعيد المسرحيات، فتقدم مسرحية “مدرسة المشاغبين” للنجم الكبير عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وسهير البابلي لأول مرة بالألوان، ومسرحية “عزوبي السالمية” مع عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله، إضافة إلى مسرحية “لو لعبت يا زهر” مع سمير غانم، شيرين وإيمان السيد، مسرحية “كومبارس” مع خالد المظفر، خالد العجيرب وشيلاء سبت. كما تعرض مجموعة من الأفلام منها “عنتر ابن ابن ابن شداد” مع محمد هنيدي، “لف ودوران” مع أحمد حلمي ودنيا سمير غانم، و”البدلة” مع تامر حسني وأكرم حسني، و”حملة فريزير”، و”بنك الحظ” مع محمد ممدوح.

مواعيد تغطيات وعروض MBC1

تُعرض التغطية الخاصة لمناسبة يوم عرفة علىMBC1، الإثنين 19 يوليو، من الساعة 10 صباحًا بتوقيت السعودية.

تعرض حلقات “صباح الخير يا عرب” على MBC1، في أيام العيد الثلاثة من الثلاثاء إلى الخميس 10 بتوقيت السعودية.

تعرض فترات “عيد سعيد” على MBC1، طيلة أيام العيد الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

حفلات “ليالي العيد” على MBC1، من الثلاثاء إلى السبت في تمام الساعة 09:30 ليلًا بتوقيت السعودية.



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