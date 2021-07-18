انتخاب الجاسر رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن سردار عمر زاقوف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، موافقة مجلس المحافظين بالتمرير على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيسًا جديدًا للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

جهود السعودية لدعم البنك

ووافق مجلس المحافظين أيضًا، على مشروع قرار بتوجيه جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

ونصَّ القرار أيضًا على شكر مجلس المحافظين وتقديره، لمعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

رئاسة البنك الإسلامي للتنمية

وقامت لجنة إجراءات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سردار عمر زاقوف، ومشاركة أصحاب المعالي المحافظين الأعضاء في اللجنة، بعقد اجتماعٍ افتراضيٍّ يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 للنظر في ترشيح المملكة العربية السعودية لمعالي الدكتور الجاسر لمنصب رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلفًا لمعالي الدكتور حجار.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قرار انتخاب الدكتور الجاسر رئيسًا جديدًا للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى مشروع قرار آخر يتعلق بتوجيه خطاب شكر وتقدير لمعالي الدكتور حجار، وأوصت اللجنة بعرض مشروع القرارين على أعضاء مجلس محافظي البنك من أجل الموافقة عليهما بالتمرير.

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