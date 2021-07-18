استخدام الإنترنت في مشعر منى يرتفع 400 % مقارنة بالعام الماضي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت شبكة (stc) في منى استخداماً متزايداً ، مع توافد ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى من يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام 1442 حيث تجاوز معدل حركة الحجاج في مشعر منى حتى ظهر اليوم الثامن أكثر من 400% مقارنة في نفس الساعة من العام الماضي.

خدمات الإنترنت في مشعر منى

ورصد مركز التحكم بالعمليات الرقمية الذي افتتح مؤخرا في مجمع (stc) بالرياض كأكبر مركز تحكم ومراقبة في المنطقة الاختلاف في حركة الخدمات بالتوازي مع الاستراتيجية في نقل المزيد من الخدمات عبر الشبكات الاحدث، حيث سجلت الحركة الصوتية نموا أكثر من 737% عن العام الماضي، إذ تم نقل أكثر من 65% منها عبر الجيل الرابع لرفع تجربة العملاء في الخدمات الصوتية، فيما حملت شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 96% من حركة الانترنت في منى.

عمليات حديثة استباقية

ويعمل مركز التحكم بالعمليات الرقمية على مدار الساعة على عدة علميات حديثة استباقية منها التنبؤ بأي مخاطر داخلية بوجه خاص أو حتى خارجية مثل الطقس أو الأمطار وغيرها لضمان أداء الشبكة وتجربة العملاء على الهدف المنشود والتأكد من مسار استراتيجية الشركة في نقل خدماتها إلى التقنيات الأحدث من أجل رفع تجربة العملاء بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص لوضع لبنة من لبنات الصور المشرفة التي تضعها حكومة خادم الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عامًا بعد عام.

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