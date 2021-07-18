الشؤون الإسلامية توزع 30 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ مبادرة “ظل ووقاية 2” بتوزيع أكثر من 30 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام وذلك في مراكز استقبال الحجاج في مداخل مكة المكرمة، حيث تأتي ضمن مبادرات وبرامج الوزارة التي تنفذها ضمن خطتها العامة في حج 1442هـ، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أهداف مبادرة ظل ووقاية

وتستهدف مبادرة “ظل ووقاية” في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة التي سوف تشمل جميع الحجاج ومقدمي الخدمة ورجال الأمن في كل القطاعات المعنية، إلى خدمة الحجاج لإعانتهم على توقي حرارة الشمس التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.

جهود وزارة الشؤون الإسلامية

من جانبهم، رفع حجاج بيت الله الحرام شكرهم للقيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامها وعنايتها بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحتهم وسلامتهم، كما ثمنوا الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية تحقيقًا للرسالة السامية التي تضطلع بها لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.



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