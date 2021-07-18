مزدلفة وعرفات يسجلان أعلى درجات الحرارة في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في المشاعر المقدسة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 39 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38, في حين وصلت درجة الحراة في منى إلى 42, وعرفات 42 ومزدلفة 43.

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