الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

الصحة لـ الحجيج : احرصوا على تعقيم اليدين والتباعد وعدم المصافحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) طيلة فترة حج هذا العام.

تعليمات الصحة للحجيج

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

حالات كورونا الجديدة

من جهة أخرى كشفت الوزارة عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1143) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (509576) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (490,696) حالة.

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