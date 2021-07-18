السعودية | ربط تذاكر الفعاليات في السعودية عبر "توكلنا"

شكرا لقرائتكم ربط تذاكر الفعاليات في السعودية عبر "توكلنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية تقديم خدمة ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية في السعودية، بتطبيق "توكلنا"، واعتماده بصفته وسيلة لدخول الفعاليات الترفيهية.

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وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط مزودي خدمات التذاكر المعتمدين من الهيئة العامة للترفيه بتطبيق توكلنا، لتظهر التذاكر التي قام المستفيد النهائي بشرائها على التطبيق، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية في تقديم التذاكر للأنشطة الترفيهية إلكترونياً.

تحقيق الموثوقية

كما سيسهم الاتفاق الجديد في إثراء تجربة زائري الفعاليات والمرافق الترفيهية بسرعة وسلاسة التنفيذ، وتحقيق الموثوقية والأمان والتي يتميز بها تطبيق "توكلنا" الذي يعد أبرز الحلول الرقمية التي تساهم في دعم جهود المملكة في إدارة جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تعد منظومة توكلنا اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما ساهم التعاون القائم مع الجهات الحكومية في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد دعما لجهود تحول التطبيق ليكون التطبيق الشامل لكل ما يخدم المواطن والمقيم والزائر.

بعد عقد الشراكة

عودة النشاط الترفيهي

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، كان شدد على الدور الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في خلق بيئة آمنة لزوار الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وتلعب القرارات الجديدة دوراً هاماً في عودة النشاط الترفيهي بشكل كبير، مشدداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، لإنجاح مختلف القطاعات بالدولة بما فيها قطاع الترفيه، الذي يعد أحد القطاعات الواعدة والتي تلقى إقبالاً من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف آل الشيخ: "نعمل في الهيئة على الاستفادة من التقنية، في تحسين جميع الإجراءات التي تساعد المنظمين على إجراء فعالياتهم واستخراج التراخيص أو التصاريح، بأفضل وأسهل الطرق الممكنة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة".

إلى ذلك، أشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، بتوقيع الاتفاقية، معتبراً أنها تعد استكمالاً لجهود سدايا المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة، نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى لبلوغه تحت توجيهات ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظلّ دعمه المستمر للمؤسسة والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات.