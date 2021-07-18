السعودية | 16 جهازاً و22 اختباراً لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقياس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب في العالم، عبر استخدام 16 جهازاً عالمياً وإجراء 22 اختباراً، لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة.

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وتولي السعودية بالغ اهتمامها بصناعة كسوة الكعبة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تطورت على مر السنين.

كما خصصت المملكة كافة الإمكانات في سبيل حُلة البيت العتيق، فقامت بتأهيل الكوادر الوطنية لحياكة وصناعة الكسوة، ووفرت التقنيات والأجهزة الحديثة، وكل ما من شأنه خدمة بيت الله الحرام.

تحليل تضمن جودة كسوة الكعبة

مختبر تحليل جودة الكسوة

ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والتي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكائن بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها السعودية في خدمة بيت الله الحرام,

وجلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة.

كما تتعدد أنواع العينات وطرق اختبار جودتها، من خلال أجهزة مخصصة لكل عينة، للتحقق من مدى قوة التحمل وجودة الألوان والأصباغ، ويتم أخذ العينات بطريقة عشوائية من خلال عدة مراحل.

وإحداها أخذ عينات لخيوط الحرير الخام، يتم أخذها - أيضًا - عند وصول دفعات الحرير الخام للمجمع، ثم أخذ عينات الحرير المصبوغ من قسم المصبغة، وتتضمن 24 دفعة للثوب و12 دفعة لصيانة الثوب، وعينات القطن الخام التي يتم أخذها عند ورود القطن للمجمع.

كذلك، يتم أخذ عينات القطن المصبوغ باللون الأصفر والتي تؤخذ حسب الدفعات المنتجة بعد صباغتها في قسم المصبغة، بالإضافة إلى عينات المعادن النفيسة للذهب والفضة عند ورودها للمجمع والتي تستخدم في تطريز مذهبات ثوب الكعبة، وعينات المنسوج والتي تنقسم إلى عينات المنسوج السادة وعينات المنسوج المنقوش.

وتمر العينات برحلة بين عدد من الأقسام، تتم فيها المطابقة قبل تركيبها على الكعبة المشرفة، ويتم أخذ العينات وأعدادها حسب الطرق العلمية المتبعة في المجمع، ولكل اختبار طريقة مخصصة في أعداد العينات والتي يجب أن تكون خمس عينات لكل دفعة واختبار.

ويتم تكييف العينات حسب متطلبات الاختبار، والتي يحتاج بعضها إلى تسخين العينة عند حرارة معينة ولمدة معينة، وكذلك برمجة وتكيف جهاز الاختبار حسب كل طريقة، وبالمتطلبات المذكورة في تلك الطريقة, ثم اختبار العينات في الجهاز المخصص والظروف والمدة المخصصة.

وبعد الاختبار تكيف العينات في الجهاز المعين والظروف والمدة المعينة لقياسها، ثم تقاس نتائج العينات بالجهاز المحدد بطريقة علمية ويقارن بالمقاييس المتبعة في المجمع.

كسوة الكعبة

16 جهازاً مخبرياً

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 16 جهازاً بمواصفات عالمية، للتأكد من جودة ثوب الكعبة المشرفة، حيث تشمل جهاز اختبار صباغة العينات، وماكينة غسيل وصباغة عينات الحرير، والتي تتكون من 8 علب، توضع كل واحدة فيها عينة من الحرير.

كما توضع مواد الغسيل داخل العلب، ويتم تشغيل الجهاز حتى يصل لدرجة الحرارة 95 درجة مئوية، وتبقى داخل العلب إلى اليوم الثاني ليتم تشغيل الجهاز اليوم الثاني لوضع مواد الصباغة والمواد المساعدة في درجة حرارة 90 درجة مئوية.

أما جهاز اختبار مقاومة الصبغة للغسيل، فيوجد داخله 8 علب كل علبة يوضع داخلها قطعة من قماش الحرير، ويتم وضع المواد الكيمائية داخل العلب ليتم الاختبار، وجهاز الميزان لمعرفة وزن مواد الغسل ومواد الصباغة ووزن الحرير.

إضافة إلى جهاز كشف الألوان في الضوء الطبيعي، وتوضع عينات الحرير داخل الجهاز لمعاينتها ومعرفة درجة تحملها للعوامل الطبيعية، وجهاز تجفيف العينات والذي توضع فيه عينات الحرير المصبوغ والمغسول بعد إخراجها من ماكينة الصباغة لتجفيفها.

وجهاز حفظ العينات من الرطوبة، حيث توضع عينات الحرير قبل الغسيل وبعد الصباغة لكي يتم أخذ قراءة صحيحة لها، بالإضافة إلى جهاز السماكة وتوضع فيه عينة القماش السادة والمنقوش لمعرفة سماكة القماش بعد عملية النسيج من القسم الآلي.

وجهاز مطابقة الألوان والذي توضع في العينة، وهو مرجع لمطابقة لون الحرير والخيط بالمصنع وتؤخذ عينة من القماش لكل إنتاج من القسم الآلي، وجهاز برم الخيط لمعرفة عدد برم الخيط في المتر، ويعمل هذا الجهاز للتأكد من جودة الخيوط ومطابقتها للمعايير التي وضعها المصنع، وجهاز مقاومة الثوب للرطوبة والحرارة والضوء، وتوضع عينات من الحرير المنسوج داخل الجهاز ويكون عددها 8 عينات ويعمل لها اختبار لمعرفة تحملها للرطوبة والحرارة والضوء ويعمل الجهاز (120) ساعة بما يعادل سنة كاملة من وضع قماش الحرير على الكعبة.

تحويل خيوط الحرير من كوم إلى شلل

في موازاة ذلك، تقوم ماكينة لف لعمل اختبار تحويل خيوط الحرير من "كوم" إلى "شلل" أما جهاز اختبار الاحتكاك فيوضع فيه 4 عينات من قماش الحرير داخل الجهاز لمعرفة قوة وتحمل قماش الحرير للاحتكاك.

كذلك، جهاز اختبار مقاومة القماش للوبرة وتوضع عينة داخل الجهاز، ويتم تشغيل الجهاز حتى خروج الوبرة من قطعة القماش المنسوج التي بداخله، بالإضافة الى جهاز اختبار قوة الشد، حيث يتم اختبار قوة شد خيوط الحرير الخام بعد عملية الغسيل وبعد عملية الصباغة.

وجهاز التقطير لمعالجة حموضة الماء ليصبح ph7 ويستخدم الماء في عملية غسيل وصباغة الحرير، وجهاز pH لقياس حموضة الماء ومدى جودتها داخل العلب الخاصة بجهاز اختبار صباغة العينات، حيث تخضع العينات لعدد من المراحل خلال سيرها لخط الإنتاج النهائي.

جهاز اختبار الجودة

22 اختبارا عبر التكنولوجيا

كما يمر ثوب الكعبة المشرفة بـ 22 اختبارا عبر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي وفرتها الدولة، والذي يتحمل كافة الظروف البيئية والمناخية ليظل بيت الله شامخاً عبر مجموعة من الاختبارات وهي، الاحتكاك المنسوج السادة، والاحتكاك المنسوج المنقوش، وقوة الشد والاستطالة في اتجاه اللحمة، وقوة الشد والاستطالة في اتجاه السداء.

كما تجري اختبار السماكة للمنسوج المنقوش، واختبار السماكة للمنسوج السادة، واختبار التركيب النسجي، اختبار قوة الشد والاستطالة، واختبار مقارنة اللون، واختبار عدد الفتلات، واختبار (نمرة) الخيط، عدد البرم، السماكة.

واختبار ثبات اللون للغسيل الجاف، واختبار ثبات اللون ضد الغسيل، واختبار الغسيل للخام، واختبار صباغ للحرير و القطن، واختبار الفرك جاف/حامضي، واختبار الفرك رطب/قاعدي/عضوي، واختبار ثبات اللون ضد الماء المالح، واختبار مقارنة اللون للمعادن (الذهب – الفضة)، واختبار قوة الشد والاستطالة لأسلاك المعادن (الذهب – الفضة).