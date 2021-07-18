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ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.
"الهلال" يلغي وديته الأولى أمام "بينزغاو" النمساوي.. ويكتفي بالمران الاعتياديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-18
ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:41 PM
بسبب الأحوال الجوية
ألغى الهلال مباراته الودية الأولى، اليوم الأحد، والمقررة مسبقاً أمام بينزغاو النمساوي خلال معسكره المقام حالياً في النمسا وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن يجري الفريق مراناً اعتيادياً ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
ويخوض الأزرق 5 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلاقي زيليزنيكار بانسيفو الصربي، الخميس المقبل، ثم يلعب يوم 25 يوليو ثالث تجاربه على أن يتم تحديد الخصم لاحقاً، وفي 30 من ذات الشهر يلاقي إيبار الإسباني، فيما يختتم تجاربه في الأول من أغسطس.
، "الهلال" يلغي وديته الأولى أمام "بينزغاو" النمساوي.. ويكتفي بالمران الاعتيادي ،
المصدر : الخليج 365
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