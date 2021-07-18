، بالصور .. ميقات وادي محرم يستقبل الحجاج وسط خدمات متكاملة من الشؤون الإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - " الحارثي": الوزارة جنّدت الكوادر الوطنية المدربة لتقديم أعلى مستوى خدمة

استقبل مسجد ميقات وادي محرم بالهدا في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وفود حجاج بيت الله الحرام قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في هذا العام، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والأجواء الإيمانية.

من جهته أكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن محمد الحارثي، أن الوزارة قدمت خدمات جليلة في حج هذا العام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن الذين يمرون من خلال هذا الميقات، وذلك بتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الشؤون الإسلامية الذي يؤكد دائما على أهمية الحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله والمواقيت.

وأضاف "الحارثي" أن الوزارة جندت الكوادر الوطنية المدربة وعمال النظافة والصيانة المستمرة، من أجل تقديم أعلى مستوى الخدمة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج مع جموع المصلين.

وفي ختام تصريحه رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يوليان من اهتمام وعناية فائقة لضيوف الرحمن وتوفير كل السبل ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة رغم ظروف جائحة كورونا.

ومن جانبهم نوه ضيوف الرحمن بالخدمات التي قدمت لهم من قبل اللجان العاملة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بميقات وادي محرم من تنفيذ المشروعات التي ساهمت في تيسير رحلة الحج، إلى جانب توفيرها كل ما يضمن صحة الإنسان من المعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة باستمرار.