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قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر، إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، التقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.
يأتي هذا بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين.
وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".
وفي ختام الجولة عقد"بافقيه" اجتماعًا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجّه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها، بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 05:23 PM
بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة"بافقيه" يتفقد منظومة عقارات الدولة بمجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر
قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر، إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، التقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.
يأتي هذا بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين.
وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".
وفي ختام الجولة عقد"بافقيه" اجتماعًا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجّه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها، بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.
، "بافقيه" يتفقد منظومة عقارات الدولة بمجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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