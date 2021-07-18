- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 50 عملية قسطرة قلبية، تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
يذكر أن المشروع يعدّ من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 05:03 PM
في حملته الطبية التطوعية بموريتانيامركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 50 عملية قسطرة قلبية، تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
يذكر أن المشروع يعدّ من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.