شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة لصحفي: ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال رده سؤال أحد الصحفيين:"ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم للأسف، هل أنا صحيح هنا".

ومن جانبه، علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على سؤال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا:"100% أنت محق سمو الأمير".

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أوضح في مؤتمر صحفي خلال ختام اجتماع تحالف "أوبك +"،اليوم الأحد، على العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 إذا سمحت ظروف السوق النفطية.