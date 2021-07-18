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وزير الطاقة لصحفي: ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال رده سؤال أحد الصحفيين:"ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم للأسف، هل أنا صحيح هنا".

ومن جانبه، علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على سؤال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا:"100% أنت محق سمو الأمير".

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أوضح في مؤتمر صحفي خلال ختام اجتماع تحالف "أوبك +"،اليوم الأحد، على العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 إذا سمحت ظروف السوق النفطية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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