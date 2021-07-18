شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محل خضروات استخدم سيارة نظافة لنقل بضائعه بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من أحد المواطنين عن استخدام محل بيع خضار لسيارة تابعة لشركة نظافة لنقل الخضروات، حيث تحرك مراقبو الأمانة إلى الموقع، وأغلقوه مباشرة.

وكان مقطـع فيديو قد أظهر مجموعة من العمال بإحدى شركات النظافـة التابعـة للمراكـز الإدارية الغربية التابعة للأمانة، وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محال بيع الخضار مستخدمين بذلك مركبة الشركة في مخالفة واضحة وصريحة.

ولفتت الأمانة أنه تم التحفظ علـى جميع مـا بداخل المحال، وأخذ عينات مـن جميع المعروضات للبيع وإرسالها لمختبر الأمانة لفحصهـا، فضلا عن تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعـدم الامتثـال للتدابير الوقائية، كعدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

كما تم استبعاد العمال المخالفين التابعين للشركة نهائيا، وتزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقهم، فيما قدم أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطـن على مبادرته بالإبلاغ على تلك المخالفة، ووجه بتكريمه.

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