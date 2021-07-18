شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

‏أعلنت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع، وفق عدة ضوابط واشتراطات.

اشترطت الهيئة دفع مبلع تأمين إلزامي (50,000) ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعى وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج الباصات المباعة خلال (5) أيام.

وأشارت الهيئة إلى انه فى حال تجاوز المدة المسموح بها سيتم عرض الباصات للبيع مرة أخرى، ويجب التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد