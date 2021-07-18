شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تخصيص قوات طوارئ لمكافحة الشغب والإرهاب بموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سخرت رئاسة أمن الدولة قوات تنظيمية وأخرى أمنية لخدمة الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأوضح العقيد بقوات الأمن الخاصة، محمد العتيبي، أن الوحدات المشاركة من قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة تتكون من وحدات متخصصة ونوعية لمكافحة الأرهاب، وتخليص الرهائن، والبحث والتفتيش وإزالة المتفجرات.

وأشار إلى وجود فرق متخصصة لمنع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد العقيد بقوات الطوارئ الخاصة، عبدالله الطويان، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، محمد بن سلمان، وفروا كل الدعم لخدمة الحجاج، لافتا إلى أن قوات الطوارئ الخاصة تهتم بمكافحة الإرهاب، ومكافحة الشغب المسلح.